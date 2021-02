I batteri del latte materno: un cocktail benefico (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il cocktail di batteri benefici trasmesso dalla madre al bambino attraverso il latte materno cambia in modo significativo nel tempo e potrebbe agire come un richiamo quotidiano per l’immunità e il metabolismo del bambino. La ricerca, condotta da scienziati di Montreal e del Guatemala e pubblicata su Frontiers in Microbiology, ha importanti implicazioni per lo sviluppo e la salute dei bambini. I ricercatori hanno scoperto una serie di specie di microbiomi mai identificate prima nel latte umano. Fino ad ora, si sapeva relativamente poco sul ruolo che i batteri del microbioma svolgono nel latte materno. Si ritiene che questi batteri proteggano il tratto gastrointestinale del neonato e migliorino gli aspetti della salute a lungo ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ildibenefici trasmesso dalla madre al bambino attraverso ilcambia in modo significativo nel tempo e potrebbe agire come un richiamo quotidiano per l’immunità e il metabolismo del bambino. La ricerca, condotta da scienziati di Montreal e del Guatemala e pubblicata su Frontiers in Microbiology, ha importanti implicazioni per lo sviluppo e la salute dei bambini. I ricercatori hanno scoperto una serie di specie di microbiomi mai identificate prima nelumano. Fino ad ora, si sapeva relativamente poco sul ruolo che idel microbioma svolgono nel. Si ritiene che questiproteggano il tratto gastrointestinale del neonato e migliorino gli aspetti della salute a lungo ...

