Gf Vip, a pochi giorni dalla finale una concorrente infrange il regolamento: cosa è successo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Una concorrente del Gf Vip 2020 a sorpresa ha infranto una regola davvero molto importante? In molti se lo stanno chiedendo soprattutto sui social il cui video sta letteralmente facendo impazzire tutti i follower e telespettatori del reality show di Canale 5. Ma che cos’è successo? La persona in questione è Dayane Mello che, nel parlare con gli altri inquilini della casa, ha svelato che il Festival di Sanremo 2021 inizierà il 2 marzo 2020. Notizia per altro vera, niente da dire, tuttavia in moltissimi si sono chiesti come è stato possibile che lei lo sapesse dal momento che, come sappiamo, i “vipponi” sono all’interno della casa ormai da tantissimi mesi e chiaramente non avrebbero potuto sapere la data ufficiale d’inizio di questa kermesse dell’Ariston, soprattutto quest’anno che è slittata in avanti. Allora che cos’è ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 25 febbraio 2021) Unadel Gf Vip 2020 a sorpresa ha infranto una regola davvero molto importante? In molti se lo stanno chiedendo soprattutto sui social il cui video sta letteralmente facendo impazzire tutti i follower e telespettatori del reality show di Canale 5. Ma che cos’è? La persona in questione è Dayane Mello che, nel parlare con gli altri inquilini della casa, ha svelato che il Festival di Sanremo 2021 inizierà il 2 marzo 2020. Notizia per altro vera, niente da dire, tuttavia in moltissimi si sono chiesti come è stato possibile che lei lo sapesse dal momento che, come sappiamo, i “vipponi” sono all’interno della casa ormai da tantissimi mesi e chiaramente non avrebbero potuto sapere la data ufficiale d’inizio di questa kermesse dell’Ariston, soprattutto quest’anno che è slittata in avanti. Allora che cos’è ...

