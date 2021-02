Ex Milan – Valter Birsa contattato dal Bari | Calciomercato News

PianetaMilan : Ex @acmilan - Valter Birsa contattato dal Bari | Calciomercato News -

Pianeta Milan

La dirigenza del Bari ha avviato i contatti anche conBirsa , ex giocatore die Chievo, svincolato da novembre 2020. Secondo TuttoC, al giocatore sloveno è stato proposto un contratto ...... Skoglund e Cucchiaroni ) e C oppa Italia , primo trofeo della storia del Doria, a spese del... l'uomo ragno Giovanni Lodetti, da "basleta" a "baciccia" Attilio Lombardo , il "Popeye"...Il Bari protagonista sulla pagina sportiva dell'edizione locale odierna de La Repubblica che titola: "Romulo sì, Birsa no. Il Bari cerca rinforzi: caccia ...Romulo e non solo. Il Bari continua a guardare fra gli svincolati per trovare rinforzi per il neo tecnico Massimo Carrera in vista del finale della stagione e soprattutto dei play ...