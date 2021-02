Europa League, sorteggio ottavi in tv: data, orario e come vederlo in diretta streaming (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’Europa League entra nel vivo e questa sera, giovedì 25 febbraio, archivierà i sedicesimi di finale. Domani, invece, venerdì 26 febbraio, scocca l’ora del sorteggio degli ottavi di finale. La speranza per il nostro Paese è che le tre squadre italiane si qualifichino in blocco al turno successivo. Ma se Roma e Milan partono da favorite dopo l’andata, il Napoli sarà chiamato a una vera e propria impresa dopo lo 0-2 subito in casa del Granada la scorsa settimana. Il sorteggio si svolgerà come sempre a Nyon a partire dalle 13. L’appuntamento potrà essere seguito in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 24 e in streaming su SkyGo. Nessuna squadra sarà testa di serie e potrebbero uscire anche scontri fratricidi tra club della stessa ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’entra nel vivo e questa sera, giovedì 25 febbraio, archivierà i sedicesimi di finale. Domani, invece, venerdì 26 febbraio, scocca l’ora deldeglidi finale. La speranza per il nostro Paese è che le tre squadre italiane si qualifichino in blocco al turno successivo. Ma se Roma e Milan partono da favorite dopo l’an, il Napoli sarà chiamato a una vera e propria impresa dopo lo 0-2 subito in casa del Granada la scorsa settimana. Ilsi svolgeràsempre a Nyon a partire dalle 13. L’appuntamento potrà essere seguito insu Sky Sport Uno e Sky Sport 24 e insu SkyGo. Nessuna squadra sarà testa di serie e potrebbero uscire anche scontri fratricidi tra club della stessa ...

