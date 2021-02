Emma Watson si prende una pausa dalla recitazione?

(Di giovedì 25 febbraio 2021) L'attrice, secondo alcune fonti vicine all'attrice, si sarebbe concessa unaper concentrarsi sulla sua vita privata.sembra aver deciso di concedersi uandal lavoro, abbandonando per il momento la, per concentrarsi maggiormente sulla sua vita privata e trascorrere più tempo insieme al suo nuovo fidanzato. L'indiscrezione, nonostante non sia stata confermata, sarebbe stata rivelata dall'agente dell'attrice. La star di Harry Potter e La Bella e la Bestia sta frequentando il giovane imprenditore Leo Robinton da quasi due anni e la coppia, fino al mese di gennaio, avrebbe vissuto a Ibiza mantenendo le distanze dai riflettori e dall'attenzione dei fan e dei mezzi di ...

Per tutti è Ron Weasley della saga di Harry Potter. Ma c'è molto di più nella vita e nella carriera di Rupert Grint. A cominciare da una certa ...
I tabloid inglesi lanciano l'indiscrezione che Emma Watson si stia ritirando dalle scene, e l'attrice vola in tendenza sui social. Quanto c'è di vero?