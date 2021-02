Due partite e quattro serate: Ibrahimovic tra Milan e Sanremo | VIDEO (Di giovedì 25 febbraio 2021) Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, sarà ospite fisso al Festival di Sanremo. Ecco come si dividerà lo svedese tra Milan e partecipazione all'Ariston Due partite e quattro serate: Ibrahimovic tra Milan e Sanremo VIDEO Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 25 febbraio 2021) Zlatan, attaccante del, sarà ospite fisso al Festival di. Ecco come si dividerà lo svedese trae partecipazione all'Ariston DuetraPianeta

TommiCasaliniMT : @AndreaInterNews @battitomilan7 Guarda la gazzetta tutti i giorni... è bastato perdere due partite per essere massa… - EltonRichStarr : Pankov giocatore totalmente decisivo in queste due partite - DenisTeddyden23 : @capuanogio Il 17 recuperano anche toro Sassuolo.. vero che non c’è il pubblico ma solitamente non mettono due part… - PianetaMilan : Due partite e quattro serate: @Ibra_official tra @acmilan e @SanremoRai | #VIDEO - #ACMilan #Milan #SempreMilan… - WildFraaank : RT @stes75_: Dopo un astinenza durata due partite, Finalmente rigore per il Milan. Bentornato. -