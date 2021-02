Contagi in regione, preoccupa la variante inglese, è già salita al 26% dei casi (Di giovedì 25 febbraio 2021) 'L'esito del sequenziamento sul campione di tamponi positivi esaminato indica un andamento della diffusione della variante inglese tutt'altro che trascurabile in Friuli Venezia Giulia. Allo stesso ... Leggi su udinetoday (Di giovedì 25 febbraio 2021) 'L'esito del sequenziamento sul campione di tamponi positivi esaminato indica un andamento della diffusione dellatutt'altro che trascurabile in Friuli Venezia Giulia. Allo stesso ...

