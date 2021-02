Challenger Gran Canaria 2021: Musetti subito out, passa Molcan (Di giovedì 25 febbraio 2021) Lorenzo Musetti esce di scena immediatamente dal Challenger di Gran Canaria. Sulla terra battuta spagnola il numero uno del seeding non scavalca il primo ostacolo rappresentato da Alex Molcan, slovacco numero 308 al mondo. Due set a zero in favore di Molcan in due ore e 7 minuti di gioco al termine di due tiebreak davvero combattuti. Nel primo set Molcan va avanti con il break portandosi addirittura sul 3-0 ma Musetti vince cinque game di fila e incanala il parziale a proprio favore. Parità nel decimo game con il controbreak di Molcan che di fatto prolunga il set al tiebreak dove è lo slovacco ad avere meglio per 7 punti a 5. In apertura di secondo set, invece, è Musetti ad andare avanti salvo poi subire il controbreak ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021) Lorenzoesce di scena immediatamente daldi. Sulla terra battuta spagnola il numero uno del seeding non scavalca il primo ostacolo rappresentato da Alex, slovacco numero 308 al mondo. Due set a zero in favore diin due ore e 7 minuti di gioco al termine di due tiebreak davvero combattuti. Nel primo setva avanti con il break portandosi addirittura sul 3-0 mavince cinque game di fila e incanala il parziale a proprio favore. Parità nel decimo game con il controbreak diche di fatto prolunga il set al tiebreak dove è lo slovacco ad avere meglio per 7 punti a 5. In apertura di secondo set, invece, èad andare avanti salvo poi subire il controbreak ...

