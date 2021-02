**Calabria: Irto in campo, 'cose possono cambiare, fronte largo per risolvere problemi'** (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb (Adnkronos) - "Girare la Calabria, guardare in faccia i problemi dei territori, incontrare le persone, chi lavora e combatte ma ha ancora energia da spendere. Perché serve un racconto diverso, la capacità di parlare ai calabresi e dare speranza alla nostra terra. Non è solo possibile, è necessario". Nicola Irto è determinato. Da quando ha lanciato la sua candidatura in vista delle prossime regionali in Calabria, sostenuta da oltre 100 sindaci, si è messo subito in moto. "E' stata una scelta forte, per raccogliere la domanda di cambiamento di una parte della società calabrese", dice all'Adnkronos il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione, già recordman di preferenze in Consiglio regionale. "Bisogna abbandonare la retorica di una terra senza speranza. Le cose possono e devono ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb (Adnkronos) - "Girare la Calabria, guardare in faccia idei territori, incontrare le persone, chi lavora e combatte ma ha ancora energia da spendere. Perché serve un racconto diverso, la capacità di parlare ai calabresi e dare speranza alla nostra terra. Non è solo possibile, è necessario". Nicolaè determinato. Da quando ha lanciato la sua candidatura in vista delle prossime regionali in Calabria, sostenuta da oltre 100 sindaci, si è messo subito in moto. "E' stata una scelta forte, per raccogliere la domanda di cambiamento di una parte della società calabrese", dice all'Adnkronos il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione, già recordman di preferenze in Consiglio regionale. "Bisogna abbandonare la retorica di una terra senza speranza. Lee devono ...

TV7Benevento : **Calabria: Irto in campo, 'cose possono cambiare, fronte largo per risolvere problemi'** (2)... - TV7Benevento : **Calabria: Irto in campo, 'cose possono cambiare, fronte largo per risolvere problemi'**... - il_meridio : Elezioni regionali, “Sfida Calabria” si schiera a sostegno di Irto: - citynowit : REGIONALI CALABRIA - In diretta con Nicola Irto - AvvenirediCal : Regionali, Nicola Irto (Centrosinistra): “Ridaremo dignità e speranza alla Calabria”. Leggi tutto… -