Borse europee in cauto rialzo. Piazza Affari si allinea (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) – Viaggiano in leggero rialzo la Borsa di Milano e il resto di Eurolandia, sostenuti dai livelli record degli indici azionari americani grazie alle rassicurazioni del presidente della Fed, Jerome Powell sulle prospettive dell'inflazione. Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,41%. Perde terreno l'oro, che scambia a 1.789,5 dollari l'oncia, ritracciando dello 0,84%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,47%. Invariato lo spread, che si posiziona a +99 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,72%. Tra i listini europei incolore Francoforte, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,44%.

