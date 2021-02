Benevento | con il Napoli fischia Abisso | l’ultima volta fu decisivo Lapadula

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Il derby campano a un siciliano., sfida in programma domenica (ore 18) allo stadio “Diego Armando Maradona” è stata infatti affidata a Rosariodi Palermo. Primo incrocio stagionale per il fischietto 35enne con i giallorossi che ritrova a distanza di tre anni.sfida della Strega diretta daè Genoa–della stagione 2017/18, risultato finale 1-0 per i rossoblu con rigoretrasformato al novantesimo da Gianluca. Gli assistenti saranno Mauro Galetto di Rovigo e Niccolò Pagliardini di Arezzo. Il veneto è al terzo incrocio stagionale con i ragazzi di Inzaghi, era infatti secondo assistente sia a Roma con i giallorossi (5-2) che al “Ciro ...

Attualmente secondo allenatore dell'Alanyaspor, Farioli è stato assistente di Roberto De Zerbi sia al Sassuolo (dal 2018 al 2020) che al. In videoconferenzail club blaugrana, ...A fine 2013 a Caserta, nel 2014 a, ricevuti dal sindaco Fausto Pepe. Se la Puglia di Nichi Vendola ha preferito sottoscrivere un protocollo d'intesaGuangdong, "tradendo" l'Hubei, una ...La partita tra Udinese e Fiorentina, in programma domenica prossima con inizio alle ore 15, sarà diretta dal signor Manuel Volpi umbro di nascita ma della sezione di Arezzo E’ la prima volta in assolu ...TORINO – Il recupero di Benevento al 93’ (gol di Zaza) è stato benedetto per il punto che ha portato in dote e ancora più per quell’iniezione di autostima che si è tradotta in un successivo filotto di ...