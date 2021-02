Atalanta-Real Madrid, lo sfogo di Gasperini: “Pensavamo che con la tecnologia certi episodi non accadessero più, invece…” (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Io sfortunato? Semmai è un po’ sfortunata l’Atalanta (ride, ndr). Pensavamo che con la tecnologia certi episodi non potessero più accadere, invece ci sono ancora…”. Così Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta dopo la sconfitta casalinga 0-1 contro il Real Madrid nell’andata degli ottavi di Champions League commenta quanto accaduto in campo, soprattutto l’espulsione di Freuler al 17?. “Stiamo un po’ subendo queste cose, ma questo non toglie niente alla prestazione fatta dalla squadra”, continua. Poi conclude: “Peccato per il gol subito nel finale, abbiamo fatto una buonissima partita. Il risultato ci mette in condizioni difficili, ma abbiamo ancora qualche occasione. Sostituzione Ilicic? Dovuta soltanto al momento della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Io sfortunato? Semmai è un po’ sfortunata l’(ride, ndr).che con lanon potessero più accadere, invece ci sono ancora…”. Così Gian Piero, allenatore dell’dopo la sconfitta casalinga 0-1 contro ilnell’andata degli ottavi di Champions League commenta quanto accaduto in campo, soprattutto l’espulsione di Freuler al 17?. “Stiamo un po’ subendo queste cose, ma questo non toglie niente alla prestazione fatta dalla squadra”, continua. Poi conclude: “Peccato per il gol subito nel finale, abbiamo fatto una buonissima partita. Il risultato ci mette in condizioni difficili, ma abbiamo ancora qualche occasione. Sostituzione Ilicic? Dovuta soltanto al momento della ...

