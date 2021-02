Atalanta-Real Madrid | il Sindaco Gori sbotta | “Assembramenti irresponsabili”

(Di giovedì 25 febbraio 2021) “Io capisco il tifo, ma assembrarsi a migliaia è semplicemente da”. Lo ha detto ildi Bergamo Giorgioa proposito del raduno dei tifosi dell’nei pressi del Gewiss Stadium per la partita di ieri contro il. Poi ancora: “Ieri sera, vedendo le immagini che arrivavano dai dintorni del Gewiss Stadium, non ho potuto non pensare ad-Valencia di un anno fa, con ciò che ha comportato – ha aggiunto -. Solo che allora eravamo del tutto inconsapevoli del rischio che stavamo correndo, mentre adesso è impossibile ignorarlo. Non c’èche tenga”. Infine, la conclusione ricordando anche l’appello del club: “La stessaaveva chiesto di rimanere a casa, a ...

ChampionsLeague : ??? Stadio di Bergamo ?? ?? Atalanta ?? Real Madrid #UCL - RaiNews : A Bergamo, centinaia di tifosi dell'Atalanta hanno sfilato, questa sera, prima della partita con il Real Madrid. Ac… - fanpage : Come se un anno di Covid non ci avesse insegnato nulla #AtalantaRealMadrid - cheobravo : RT @DiMarzio: #Atalanta, la rabbia di #Gasperini dopo la partita contro il #RealMadrid | #UCL - AlessandroR79 : @doyourvodooshit Pressing alto dell atalanta mandato a puttane con il palleggio del real. Ci fosse stato benzema pr… -

Mi aspettavo molto di più da parte dell'ieri, anche se ilalla fine ha vinto con una prestazione deludente e in superiorità numerica.tra le favorite per la Champions? Non ...Riceviamo e pubblichiamoJUVE gol di Mijatovic 1998 Purtroppo per l', l'arbitro non è sempre Doveri che non ha dato nemmeno il giallo (sarebbe stata doppia ammonizione e quindi espulsione) quando De Roon è ...Matteo Pessina, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato ai canali ufficiali della società dopo la sconfitta di Champions League ...