Andrea Laszlo De Simone | «Mi taglio i capelli da solo e mi vesto con capi a buon mercato»

(Di giovedì 25 febbraio 2021)Deperforms live al Serraglio a Milano, il 30 novembre, 2019 (photo by Elena Di Vincenzo/Archivio Elena Di Vincenzo/Mondadori Portfolio via Getty Images) Sensibile e sincero.Desi confida con Amica, all’indomani dell’uscita di un singolo dedicato ai suoi figli Il secondo nome,, messo lì a dare un sapore mitteleuropeo, dice subito di un bambino speciale. «I miei raccontano che, appena nato, avevo una faccia particolare, una faccia da “”. In verità, mi chiamoOlivieroDeSaccà. E no, non sono nobile, houn nome lunghissimo». Quindi, non siamo in remoti territori ungheresi, anzi, dice lui stesso, le ...