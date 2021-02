Zingaretti a Barbara D’Urso: “Hai portato la politica vicina alla gente”. “Gli hanno hackerato l’account?”: i commenti increduli (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Barbara D’Urso, in un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro hai portato la voce della politica alle persone. Ce n’è bisogno!”. Così ha scritto su Twitter il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, schierandosi – di fatto – al fianco della conduttrice di Canale 5 dopo l’annuncio della decisione di Mediaset di chiudere in anticipo il suo programma “Live Non è la D’Urso“, in onda la domenica sera. Zingaretti è stato diverse volte ospite del salotto di Barbara D’Urso, così come anche altri politici, chiamati a commentare diverse vicende d’attualità, dalla pandemia di Covid alle elezioni. Neanche a dirlo, il tweet che ha scatenato i commenti, per lo più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “, in un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro haila voce dellaalle persone. Ce n’è bisogno!”. Così ha scritto su Twitter il segretario del Partito Democratico Nicola, schierandosi – di fatto – al fianco della conduttrice di Canale 5 dopo l’annuncio della decisione di Mediaset di chiudere in anticipo il suo programma “Live Non è la“, in onda la domenica sera.è stato diverse volte ospite del salotto di, così come anche altri politici, chiamati a commentare diverse vicende d’attualità, dpandemia di Covid alle elezioni. Neanche a dirlo, il tweet che ha scatenato i, per lo più ...

