Traffico Roma del 24-02-2021 ore 15 | 30

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio hai ben trovati dalla redazione pocosul Grande Raccordo Anulare sulle percorso Urbano dellaTeramo si circola senza disagi anche sull’intero tratto della tangenziale est dove però non si escludono rallentamenti vicino il bivio della A24 verso San Giovanni in prossimità della Borghesiana prudenza per i lavori in corso su via di Vermicino Dov’è il transito e riduzione di carreggiata a rallenta ulteriormente gli spostamenti all’altezza di via dell’Osteria del finocchio perintenso e per la presenza dei Cantieri si viaggia rallentati anche sulla Cassia in regolare tra la storta e il video del Grande in tutti e due i sensi di marcia ancora Disagi causati dai lavori in corso siamo ora su via Cristoforo Colombo dove raccomandiamo prudenza tra il raccordo anulare via di ...