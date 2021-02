Tg Lazio, edizione del 24 febbraio 2021 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il presidente di Aeroporti di Roma ed ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio del Governo Monti, Antonio Catricalà è stato ritrovato morto suicida questa mattina nella sua abitazione a Roma. La moglie ha trovato il cadavere sul terrazzo e ha subito chiamato il 118. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, l’ex Garante dell’Antitrust e magistrato del Consiglio di Stato si sarebbe sparato a una tempia con una pistola, regolarmente denunciata, e ritrovata sotto il suo corpo. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine. COVID, NEL LAZIO SALGONO A 95MILA GLI OVER 80 VACCINATI Leggi su dire (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il presidente di Aeroporti di Roma ed ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio del Governo Monti, Antonio Catricalà è stato ritrovato morto suicida questa mattina nella sua abitazione a Roma. La moglie ha trovato il cadavere sul terrazzo e ha subito chiamato il 118. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, l’ex Garante dell’Antitrust e magistrato del Consiglio di Stato si sarebbe sparato a una tempia con una pistola, regolarmente denunciata, e ritrovata sotto il suo corpo. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine. COVID, NEL LAZIO SALGONO A 95MILA GLI OVER 80 VACCINATI

