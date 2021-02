Speranza | numeri impongono linea rigore Varianti spingono diffusione virus

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Non ci sono le condizioni epidemiologiche per abbassare le misure di contrasto alla pandemia, siamo all’ultimo miglio e non possiamo abbassare la guardia”. Così il Ministro della Salute, Robertoche riferisce al Senato sulle nuove misure per il contrasto della pandemia da corona. “Solo il comune lavoro di tutte le istituzioni può portarci a vincere la sfida che abbiamo davanti. Questo dibattito è importante e siamo in una situazione politica nuova. Ringrazio il Presidente Mattarella. Il Premier ha detto che l’unità non è un’opzione ma un dovere. Ho sempre auspicato un’unità nazionale contro l’emergenza. Non c’è strada diversa da unità”. “Le polemiche – ha aggiunto – disorientano i cittadini sempre più stanchi per questa lunga crisi. Insieme all’unità e alla responsabilità è indispensabile dire sempre la verità ai cittadini. ...

Roberto Speranza, ministro della Salute, al Senato si esprime così in vista del nuovo Dpcm che, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, conterrà provvedimenti di c ...Il ministro della Salute al Senato: l'emergenza richiede unità nazionale, basta polemiche. L'Alto Adige proroga il lockdown fino al 14 marzo. Comuni in rosso anche in Toscana, a Cecina, e in Abruzzo ...