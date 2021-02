Roma | Bioparco in lutto | morta la leoncina Aasha Ora si teme per la sorella gemella

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)aldiper la morte della piccola, la cucciola di leone nata la scorsa primavera, proprio durante il lockdown. La giovane leonessa èa causa di una rara patologia genetica. Si tratta di una malformazione alla base del cranio che impediva la comunicazione fra il cervelletto e il midollo spinale, schiacciandolo, dovuta alla nascita da esemplari consanguinei. Leggi anche:, immagini strazianti daldi: «Elefante con forte stress psico-fisico, comportamenti preoccupanti»per una rara malattia genetica Come spiega la Fondazione deldiquesto sarebbe un “difetto congenito purtroppo diffuso fra i leoni asiatici di tutto ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma Bioparco

Corriere della Sera

: Figliomeni (Fd'I), interrogazione su criticita' animali, 22 feb - (Nova) - 'Stiamo seguendo da tempo la situazione all'interno della Fondazionedi, il giardino ...Si è sperato fino alla fine, ma la giovane leonessa asiatica Aasha non ce l'ha fatta e si è spenta aldi, dove era nata nel luglio scorso, la prima nascita della sua rarissima specie avvenuta nella Capitale. Tanto che ilaveva indetto un sondaggio fra i bambini diper dare ...Alla fine non che l'ha fatta, colpita da una rara patologia di probabile origine genetica. Anche la sorella gemella Naisha purtroppo mostra gli stessi sintomi ...La giovane leonessa Aasha non ce l’ha fatta e si è spenta il 23 febbraio al Bioparco di Roma. Si era sperato fino all'ultimo di salvarla, ...