Putin alla conquista dei giovani Con partiti civetta e oppositori addomesticati

Leggi su formiche

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) La scena politica russa è movimentata. Non solo per gli arresti, l’intimidazione e la repressione con cui il governo di Vladimircerca di intimidire gli. In vista delle elezioni legislative di settembre 2021, nascono nuove formazioni politiche. Lo scorso dicembre, per esempio, l’imprenditore – nonché nipote del presidente russo – Roman, ha presentato il partito “Russia contro la corruzione”. Con un congresso in cui si sono incontrati i 106 delegati, sono stati approvati i programmi e lo statuto. L’agenzia Interfax sostiene che il neo-partito ha 53 delegati in 85 regioni, condizione fondamentale per accedereDuma. Romanè stato agente dei servizi segreti e dall’anno scorso punta a seguire le orme dello zio. È stato consigliere per la sicurezza del sindaco di Riazan ed ...