Prove Invalsi non saranno requisito per l'esame di Stato, Ichino: "Con la DaD impennata di voti. Come misurare la perdita di competenze durante la pandemia?"

"Spiace davvero dirlo, ma sulla scuola il nuovo Governo partirebbe con il piede sbagliato se decidesse che le Prove Invalsi non saranno, quest'anno, un requisito necessario per accedere agli esami di terza media e di maturità. Una decisione che darebbe un messaggio molto pericoloso agli studenti e ai professori: 'Le Prove Invalsi sono un optional; anche se non le fate, per il Governo non è un problema'." Lo scrive il giurista Pietro Ichino, che è intervento sul tema Prove Invalsi che non saranno requisito di accesso per l'esame di Stato del primo e secondo ciclo.

