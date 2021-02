Prepara fuochi per annunciare l’arrivo del primo figlio | petardo esplode e lo uccide a 28 anni

Leggi su limemagazine.eu

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) . Lazione deid’artificio per la festa in cui avrebbe annunciato il sesso edel suosi è trasformata in tragedia per Christopher Pekny, 28enne statunitense deceduto dopo essere stato investito in pieno dall’esplosione di un grosso. Nello stesso incidente feriti anche i due fratelli. Dovevano essere itivi per una grande festa in cui avrebbe annunciato il sesso edel suoma in un attimo lazione deid’artificio si è trasformata in tragedia per Christopher Pekny, 28enne statunitense deceduto dopo essere stato investito in pieno dall’esplosione di un grosso. La tragedia nella ...