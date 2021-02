Malati Covid ed ex positivi sull'orlo di una crisi. A Messina team di psicologi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) AGI - Malati ed ex Malati in preda a paure, disadattamento e insicurezze, ma anche ai sensi di colpa, ritenendosi 'untori', magari guariti, ma causa del contagio altrui. Malesseri che non risparmiano nessuno, dai grandi ai piccoli. E a Messina gli psicologi corrono in aiuto... anche di sé stessi a fronte di uno stress crescente. Un team di specialisti ogni giorno contatta i nuovi e vecchi positivi per raccogliere i loro bisogni, le necessità, fornire supporto psicologico e accompagnarli nel difficile percorso della malattia. "Gli psicologi oltre a supportare le persone colpite dal virus svolgono attività di contact tracing, è stata una felice intuizione - dice il commissario Covid Marzia Furnari facendo un bilancio dell'attività ... Leggi su agi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) AGI -ed exin preda a paure, disadattamento e insicurezze, ma anche ai sensi di colpa, ritenendosi 'untori', magari guariti, ma causa del contagio altrui. Malesseri che non risparmiano nessuno, dai grandi ai piccoli. E aglicorrono in aiuto... anche di sé stessi a fronte di uno stress crescente. Undi specialisti ogni giorno contatta i nuovi e vecchiper raccogliere i loro bisogni, le necessità, fornire supportoco e accompagnarli nel difficile percorso della malattia. "Glioltre a supportare le persone colpite dal virus svolgono attività di contact tracing, è stata una felice intuizione - dice il commissarioMarzia Furnari facendo un bilancio dell'attività ...

