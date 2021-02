M5S, Bonafede “Serve una rifondazione” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Per me Giuseppe Conte dovrà avere un ruolo nel futuro del movimento, poi bisogna vedere se lui è d’accordo”. Lo dice ai giornalisti nei pressi della Camera il deputato del M5S ed ex ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. tan/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Per me Giuseppe Conte dovrà avere un ruolo nel futuro del movimento, poi bisogna vedere se lui è d’accordo”. Lo dice ai giornalisti nei pressi della Camera il deputato del M5S ed ex ministro della Giustizia Alfonso. tan/sat/red su Il Corriere della Città.

