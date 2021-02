Lutto nel mondo dell'auto - Addio al maestro battilastra Gian Carlo Guerra (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il 17 febbraio, a pochi giorni dal suo 90esimo compleanno, si è spento Gian Carlo Guerra, il battilastra modenese al quale si deve la realizzazione di diverse vetture leggendarie, tra le quali spicca la Ferrari 250 GTO. La carriera. Come ricordano i colleghi di Ruoteclassiche, negli anni 50 Guerra iniziò a lavorare per la Carrozzeria Scaglietti, dove diede forma alle lamiere che hanno vestito alcune tra le più belle automobili mai costruite, quasi tutte a marchio Ferrari: oltre alla già citata 250 GTO, il maestro battilastra ha realizzato le carrozzerie di modelli come le 250 Spider California, 275 GTB e 365 GTB/4, meglio nota come Daytona. Nel 1971 passò alla Lamborghini, dove si dedicò al progetto della ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il 17 febbraio, a pochi giorni dal suo 90esimo compleanno, si è spento, ilmodenese al quale si deve la realizzazione di diverse vetture leggendarie, tra le quali spicca la Ferrari 250 GTO. La carriera. Come ricordano i colleghi di Ruoteclassiche, negli anni 50iniziò a lavorare per la Carrozzeria Scaglietti, dove diede forma alle lamiere che hanno vestito alcune tra le più bellemobili mai costruite, quasi tutte a marchio Ferrari: oltre alla già citata 250 GTO, ilha realizzato le carrozzerie di moi come le 250 Spider California, 275 GTB e 365 GTB/4, meglio nota come Daytona. Nel 1971 passò alla Lamborghini, dove si dedicò al progettoa ...

