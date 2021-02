L’offerta di Cdp ad Atlantia per Autostrade delude le aspettative dei soci. Titolo in calo in borsa (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Autostrade per l’Italia non vale più di 9 miliardi di euro. E Cassa depositi e prestiti non è disposta a sborsare più di 4 miliardi per il 51 per cento. Di conseguenza L’offerta congiunta presentata ad Atlantia da parte di Cdp e dei fondi Blackstone e Macquarie, non è andata oltre i 7,8 miliardi per l’88% di Autostrade per l’Italia. Con il risultato che il Titolo della società controllata dai Benetton ha perso in borsa circa il 2 per cento. Gli investitori si attendevano infatti un ritocco sostanzioso rispetto alle offerte presentate nei mesi scorsi e rimandate al mittente e visto che erano circolate valutazioni ben più generose. Ad esempio, il fondo inglese Tci, socio di Atlantia, aveva fatto sapere nei giorni scorsi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021)per l’Italia non vale più di 9 miliardi di euro. E Cassa depositi e prestiti non è disposta a sre più di 4 miliardi per il 51 per cento. Di conseguenzacongiunta presentata adda parte di Cdp e dei fondi Blackstone e Macquarie, non è andata oltre i 7,8 miliardi per l’88% diper l’Italia. Con il risultato che ildellaetà controllata dai Benetton ha perso incirca il 2 per cento. Gli investitori si attendevano infatti un ritocco sostanzioso rispetto alle offerte presentate nei mesi scorsi e rimandate al mittente e visto che erano circolate valutazioni ben più generose. Ad esempio, il fondo inglese Tci,o di, aveva fatto sapere nei giorni scorsi ...

fattoquotidiano : L’offerta di Cdp ad Atlantia per Autostrade delude le aspettative dei soci. Titolo in calo in borsa - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: L’offerta di Cdp ad Atlantia per Autostrade delude le aspettative dei soci. Titolo in calo in borsa - enricomontibell : RT @fattoquotidiano: L’offerta di Cdp ad Atlantia per Autostrade delude le aspettative dei soci. Titolo in calo in borsa - Dome689 : RT @fattoquotidiano: L’offerta di Cdp ad Atlantia per Autostrade delude le aspettative dei soci. Titolo in calo in borsa - SteelRevel : RT @fattoquotidiano: L’offerta di Cdp ad Atlantia per Autostrade delude le aspettative dei soci. Titolo in calo in borsa -

Ultime Notizie dalla rete : L’offerta Cdp Climate change, i crediti di carbonio per le aziende che puntano a “emissioni zero” Il Sole 24 ORE