LIVE Conegliano-Scandicci 3-2, Champions League volley in DIRETTA: vittoria in rimonta di Egonu e compagne dopo più di 3h di battaglia! (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:10 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 17-15 Ace di Hill! vittoria incredibile di Conegliano, che trova il quindicesimo successo consecutivo e mette una grossa ipoteca sul passaggio del turno. Complimenti a Scandicci che ha fatto una partita egregia, senza la minima sbavatura, ma alla fine la maggior caratura tecnica delle Pantere ha avuto la meglio. 16-15 Murone di Sylla su Courtney, adesso il match-point è per Cinegliano! 15-15 Primo tempo di Folie, rischia Wolosz, che viene ripagata. 14-15 Errore dai nove metri per De Kruijf, che si prende un’occhiataccia da parte di Santarelli. 14-14 Si insacca l’attacco di Sylla, che ha messo giù una palla di una difficoltà assurda ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:10 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 17-15 Ace di Hill!incredibile di, che trova il quindicesimo successo consecutivo e mette una grossa ipoteca sul passaggio del turno. Complimenti ache ha fatto una partita egregia, senza la minima sbavatura, ma alla fine la maggior caratura tecnica delle Pantere ha avuto la meglio. 16-15 Murone di Sylla su Courtney, adesso il match-point è per Cinegliano! 15-15 Primo tempo di Folie, rischia Wolosz, che viene ripagata. 14-15 Errore dai nove metri per De Kruijf, che si prende un’occhiataccia da parte di Santarelli. 14-14 Si insacca l’attacco di Sylla, che ha messo giù una palla di una difficoltà assurda ...

