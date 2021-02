Inchiesta sui rider, le società ne devono assumere 60.000 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Parte dalla Procura di Milano la maxi-Inchiesta sui rider. Il Procuratore Francesco Greco: “Le società ne devono assumere sessantamila”. La Procura di Milano ha aperto un’Inchiesta sui rider che ha portato all’iscrizione di sei persone nel registro degli indagati e alla richiesta di assunzione di sessantamila lavoratori circa da parte di quattro aziende che operano in Italia. “Abbiamo verificato la posizione di 60mila fattorini che venivano impiegati da queste piattaforme digitali, rider, del cibo. Anche per la consegna di altri generi. Un’indagine complessa, qui ragioniamo in termini di numeri incredibili“, ha dichiarato il comandante dei carabinieri Antonino Bolognani come riportato da la Repubblica. Inchiesta sui ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Parte dalla Procura di Milano la maxi-sui. Il Procuratore Francesco Greco: “Lenesessantamila”. La Procura di Milano ha aperto un’suiche ha portato all’iscrizione di sei persone nel registro degli indagati e alla richiesta di assunzione di sessantamila lavoratori circa da parte di quattro aziende che operano in Italia. “Abbiamo verificato la posizione di 60mila fattorini che venivano impiegati da queste piattaforme digitali,, del cibo. Anche per la consegna di altri generi. Un’indagine complessa, qui ragioniamo in termini di numeri incredibili“, ha dichiarato il comandante dei carabinieri Antonino Bolognani come riportato da la Repubblica.sui ...

