Incendio in una clinica | Lorena lasciata morire in sala operatoria

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Drammaticoin unaMunizina soli 25 anni, la denuncia della sua famiglia.Muniz, una trans brasiliana di 25 anni descritta dai propri cari come “piena di vita”, è statadai medici dopo che unha travolto una. Muniz – sotto anestesia L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Roberto53445346 : @MMmarco0 E salvini dice di riaprire dove il contagio è calato. È come se nel bel mezzo di un incendio si decidesse… - mia161876249 : MI alzo con le palpebre infuocate. La fanciullezza smorta nella barba cresciuta nel sonno, nella carne smagrita, si… - johnnybambin : @ValeriaParrell2 @fammestaquieta C'era il sole e a una certa sembrava di essere nel fumo di un incendio, invece mi sa che era proprio nebbia - brutgian : Le rassicurazioni di Jerome Powell sul mantenimento di una politica monetaria super espansiva hanno spento ieri l’i… - Franfryent : RT @EmmanueleMiche1: Emma Marrone .....io sto.....scrivendo una....canzone.stupenda.adatta a...una grande....donna...e cantante.a una... st… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio una

La Nuova Sardegna

Così il Sindaco di Carpi Alberto Bellelli sull'avvenuto la notte scorsa al CA. RE.. "Chiederò sia a CA. RE. sia ad AIMAG di fornircidettagliata relazione sui fatti, che inoltrerò ...I tecnici di Arpae Modena sono intervenuti sul posto, insieme all'Azienda Usl, per valutare eventuali ricadute ambientali e sanitarie dell'. Era già presentesquadra di Vigili del Fuoco e,...Un bambino di origine curda di sette anni è morto la scorsa notte a causa di un incendio divampato nel campo profughi di Tebe, cittadina distante ...Spavento in un condominio in Torino a Legnano dove ha preso fuoco uno zerbino e porta ombrelli. Sul posto i Vigili del Fuoco di Legnano e la Polizia Locale ...