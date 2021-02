Grande Fratello Vip, Capriotti su Maria Teresa Ruta: “È una stratega” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Cecilia attacca l'ex concorrente del reality show di Alfonso Signorini, fa una triste confessione sulla sua infanzia e rivela il desiderio di avere un altro figlio L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Cecilia attacca l'ex concorrente del reality show di Alfonso Signorini, fa una triste confessione sulla sua infanzia e rivela il desiderio di avere un altro figlio L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Gf Vip, il fratello di Dayane Mello: 'Non mandate quell'aereo' Nelle ultime ore Juliano, fratello maggiore di Dayane Mello, ha lanciato un appello al Grande Fratello Vip e ai fan di sua sorella affinché non venga inviato un messaggio dedicato alla modella e a Rosalinda Cannavò sulla casa del reality show. GF Vip: l'appello di Juliano Gli ultimi ...

Cecilia Capriotti/ 'Derisa e bullizzata da piccola. L'ironia nasce dalla sofferenza' Cecilia Capriotti è entrata nella casa del Grande Fratello Vip al 96esimo giorno e ne è uscita al 127esimo. La showgirl è certa che la sua vena ironica l'abbia penalizzata, ma è soddisfatta lo stesso: " Se fossi stata più strategica avrei ...

Chi è uscito dal Grande Fratello Vip il 22 febbraio Mediaset Play Clamoroso, sospesa la diretta live del GFVIP: il motivo della decisione Stefania Orlando lancia una frecciatina velenosa a Pierpaolo Pretelli. Venerdì sera, durante la diretta del Grande Fratello Vip 5 sulla rete ammiraglia Mediaset, Giulia Salemi è stata eliminata ...

Grande Fratello Vip: salta la diretta. Questo il motivo Il Grande Fratello Vip è arrivato quasi al capolinea e ancora regala grandi emozioni. Infatti, la quinta edizione del reality show più seguito nella TV ...

