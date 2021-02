Governo: frizioni tra partiti, stallo in Cdm su sottosegretari (2) (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Adnkronos) - Non solo. A far salire la tensione, tanto da portare alla sospensione del Cdm, l'indicazione della Lega dell'ex ministro Gianmarco Centinaio al Mipaf, nome sgradito al neo ministro Stefano Patuanelli. Altro nodo la Difesa. Il ministro Lorenzo Guerini avrebbe sottolineato la necessità di disporre di non uno ma di due sottosegretari, indispensabili per il funzionamento della macchina del ministero della Difesa. Da qui, la decisione di sospendere la riunione. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Adnkronos) - Non solo. A far salire la tensione, tanto da portare alla sospensione del Cdm, l'indicazione della Lega dell'ex ministro Gianmarco Centinaio al Mipaf, nome sgradito al neo ministro Stefano Patuanelli. Altro nodo la Difesa. Il ministro Lorenzo Guerini avrebbe sottolineato la necessità di disporre di non uno ma di due, indispensabili per il funzionamento della macchina del ministero della Difesa. Da qui, la decisione di sospendere la riunione.

CorriereUmbria : Consiglio dei ministri sospeso: frizioni tra i partiti sulle nomine dei sottosegretari #governo #Draghi… - PulcinoRossoner : RT @Matte_Schiavon: III) il sodalizio, non con poche frizioni, con Michele Santoro tra il 2006 e il 2015, che gli ridà voce mediatica dopo… - SoloCristy : RT @Matte_Schiavon: III) il sodalizio, non con poche frizioni, con Michele Santoro tra il 2006 e il 2015, che gli ridà voce mediatica dopo… - Matte_Schiavon : III) il sodalizio, non con poche frizioni, con Michele Santoro tra il 2006 e il 2015, che gli ridà voce mediatica d… -