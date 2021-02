Flora Canto ed Enrico Brignano genitori bis: ‘Il nostro secondo miracolo di vita’ (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Flora Canto ed Enrico Brignano aspettano il secondo figlio. La coppia annuncia sui social la bella notizia. Flora Canto scrive: “In questo periodo storico così difficile avevamo voglia di belle notizie e di regalarci un qualcosa che migliorasse la vita a noi e a Martina… Ed è così che ti abbiamo cercato, voluto e desiderato tanto.. Ora aspettando di sapere che tu sia un maschietto o una femminuccia siamo qui che ti aspettiamo a braccia aperte. Il nostro piccolo secondo miracolo di vita“. Flora Canto e il baratto con Enrico Brignano: ‘secondo figlio ma lui mi sposa’ Le parole di Enrico Brignano Nelle ... Leggi su tvzap.kataweb (Di mercoledì 24 febbraio 2021)edaspettano ilfiglio. La coppia annuncia sui social la bella notizia.scrive: “In questo periodo storico così difficile avevamo voglia di belle notizie e di regalarci un qualcosa che migliorasse la vita a noi e a Martina… Ed è così che ti abbiamo cercato, voluto e desiderato tanto.. Ora aspettando di sapere che tu sia un maschietto o una femminuccia siamo qui che ti aspettiamo a braccia aperte. Ilpiccolodi vita“.e il baratto con: ‘figlio ma lui mi sposa’ Le parole diNelle ...

