Ferlinghetti, quando «Autobiography» aveva il ritmo del jazz (Di giovedì 25 febbraio 2021) Possono la poesia e la narrativa beat essere intese senza un rapporto sinergico con la musica, soprattutto jazz (non trascurando il rock)? Fin dal 1951 Jack Kerouac aveva scoperto quella che chiamava prosa spontanea-forma pazza-prosodia bop, teorizzando il flusso di scrittura al pari dell’assolo di un sassofonista. Del resto lo stesso Kerouac aveva celebrato San Francisco con i suoi «San Francisco Blues» e la Città della Baia ci porta dritti a Lawrence Ferlinghetti. IL POETA, libraio, editore appena scomparso condivideva … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 25 febbraio 2021) Possono la poesia e la narrativa beat essere intese senza un rapporto sinergico con la musica, soprattutto(non trascurando il rock)? Fin dal 1951 Jack Kerouacscoperto quella che chiamava prosa spontanea-forma pazza-prosodia bop, teorizzando il flusso di scrittura al pari dell’assolo di un sassofonista. Del resto lo stesso Kerouaccelebrato San Francisco con i suoi «San Francisco Blues» e la Città della Baia ci porta dritti a Lawrence. IL POETA, libraio, editore appena scomparso condivideva … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

3omAleom : RT @Antonella842019: Il mondo è un bel posto per esserci nati se non v’importa che la felicità non sia sempre così divertente se n… - nonsonpago1 : RT @Antonella842019: Il mondo è un bel posto per esserci nati se non v’importa che la felicità non sia sempre così divertente se n… - simonabuonaiut1 : RT @Antonella842019: Il mondo è un bel posto per esserci nati se non v’importa che la felicità non sia sempre così divertente se n… - ilu_iciao : RT @Antonella842019: Il mondo è un bel posto per esserci nati se non v’importa che la felicità non sia sempre così divertente se n… - BlobRai3 : RT @Antonella842019: Il mondo è un bel posto per esserci nati se non v’importa che la felicità non sia sempre così divertente se n… -