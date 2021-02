David Fincher regista di The Killer, film con star Michael Fassbender (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L'attore Michael Fassbender sembra sia il protagonista di The Killer, un nuovo film diretto da David Fincher e prodotto per Netflix. David Fincher sarà il regista di The Killer e il protagonista del progetto, destinato a Netflix, sarà l'attore Michael Fassbender. Il film sarà un adattamento della graphic novel di Alexis Nolent e la sceneggiatura sarà firmata da Andrew Kevin Walker, già autore di Seven. Al centro della trama di The Killer ci sarà un assassino a sangue freddo che inizia ad avere una crisi psicologica in un mondo senza regole morali. Michael Fassbender avrà la parte del protagonista che si rende conto di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L'attoresembra sia il protagonista di The, un nuovodiretto dae prodotto per Netflix.sarà ildi Thee il protagonista del progetto, destinato a Netflix, sarà l'attore. Ilsarà un adattamento della graphic novel di Alexis Nolent e la sceneggiatura sarà firmata da Andrew Kevin Walker, già autore di Seven. Al centro della trama di Theci sarà un assassino a sangue freddo che inizia ad avere una crisi psicologica in un mondo senza regole morali.avrà la parte del protagonista che si rende conto di ...

