Con la pandemia gli italiani trascorrono molto più tempo al cellulare (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il 57% degli intervistati non toglie lo sguardo dal proprio cellulare neppure a tavola, sia quando si pranza a casa che quando si mangia fuori Per oltre la metà degli italiani (53%) guardare notifiche di email e social media è il primo gesto al risveglio. La difficile situazione sanitaria ha influito sulla routine quotidiana di un numero considerevole di utenti, soprattutto per quanto riguarda la quantità di tempo che trascorrono connessi ai dispositivi tech: lo conferma il 75% degli intervistati. In particolare, oltre la metà degli italiani (53%) è online almeno 8 ore al giorno per lavoro – e tra questi il 39%, una volta terminata la to do list lavorativa, rimane collegato al cellulare anche nel proprio tempo libero. E’ quanto emerge da un sondaggio condotto da ... Leggi su zon (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il 57% degli intervistati non toglie lo sguardo dal proprioneppure a tavola, sia quando si pranza a casa che quando si mangia fuori Per oltre la metà degli(53%) guardare notifiche di email e social media è il primo gesto al risveglio. La difficile situazione sanitaria ha influito sulla routine quotidiana di un numero considerevole di utenti, soprattutto per quanto riguarda la quantità dicheconnessi ai dispositivi tech: lo conferma il 75% degli intervistati. In particolare, oltre la metà degli(53%) è online almeno 8 ore al giorno per lavoro – e tra questi il 39%, una volta terminata la to do list lavorativa, rimane collegato alanche nel propriolibero. E’ quanto emerge da un sondaggio condotto da ...

Antonio_Tajani : Abbiamo iniziato un confronto tra i parlamentari europei e i ministri di FI: è importante coordinare l'azione di go… - RobertoBurioni : Il virologo è l’ingegnere che sa come funziona l’auto, l’epidemiologo quello che vi dice dove ci sarà traffico.… - RollingStoneita : Ovvero: come fare musica e ritrovare sé stessa in tempi di pandemia, partecipare al festival con 'Ti piaci così', p… - gloriosacombat : RT @Erich_IT5: La pandemia non è che la continuazione della politica con altri mezzi. - Trasporti_Rizzo : Il 2021 apre con una ripresa del mercato dei mezzi a rimorchio. #Trasporto #Autotrasporto #Logistica #Covid_19… -