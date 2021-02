Carta Bianca, Matteo Salvini scherzando dice alla Berlinguer “Dopo di me c’è Mauro Corona?” e la Berlinguer per rispondergli interrompe la diretta (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La diatriba tra la Rai e Mauro Corona non accenna a terminare e, dunque, lo scrittore alpinista non è più tornato nel programma di Bianca Berlinguer ”Carta Bianca”. Per questo la Berlinguer continua a starci male, non si nasconde e non smette di dirlo ogni volta che la situazione glielo permette ma questo non sposta di un millimetro la decisione presa dal direttore di rete, Franco Di Mare. Franco di Mare e l’attacco da parte di Striscia la notizia Franco Di Mare è stato molto attaccato da Striscia la notizia Dopo che si è saputo che a non volere più Corona in trasmissione da Bianca Berlinguer era lui. Infatti, Franco Di Mare si è irrigidito ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La diatriba tra la Rai enon accenna a terminare e, dunque, lo scrittore alpinista non è più tornato nel programma di”. Per questo lacontinua a starci male, non si nasconde e non smette di dirlo ogni volta che la situazione glielo permette ma questo non sposta di un millimetro la decisione presa dal direttore di rete, Franco Di Mare. Franco di Mare e l’attacco da parte di Striscia la notizia Franco Di Mare è stato molto attaccato da Striscia la notiziache si è saputo che a non volere piùin trasmissione daera lui. Infatti, Franco Di Mare si è irrigidito ...

