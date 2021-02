Borussia Dortmund, Haaland: “Lewandowski è un pazzo, segna con una facilità incredibile” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’attaccante del Borussia Dortmund Erling Haaland ha concesso un’intervista a Viaplay Football, toccando vari temi tra cui la lotta al titolo di capocannoniere in Bundesliga con Robert Lewandowski. “E’ un matto. Ogni volto che segno un gol realizzo di essere più vicino a lui nella classifica marcatori. Invece lui ne fa tre in una partita ed è tutto da rifare. Ripeto, è davvero un pazzo. Trova la via del gol con una facilità disarmante – ha spiegato il norvegese – Inoltre, è molto bravo nel gioco di squadra. Guardo tutte le partite del Bayern Monaco per imparare da lui. Robert gioca in una squadra fantastica con i compagni che sanno sempre dove si trova in campo e viceversa“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’attaccante delErlingha concesso un’intervista a Viaplay Football, toccando vari temi tra cui la lotta al titolo di capocannoniere in Bundesliga con Robert. “E’ un matto. Ogni volto che segno un gol realizzo di essere più vicino a lui nella classifica marcatori. Invece lui ne fa tre in una partita ed è tutto da rifare. Ripeto, è davvero un. Trova la via del gol con unadisarmante – ha spiegato il norvegese – Inoltre, è molto bravo nel gioco di squadra. Guardo tutte le partite del Bayern Monaco per imparare da lui. Robert gioca in una squadra fantastica con i compagni che sanno sempre dove si trova in campo e viceversa“. SportFace.

