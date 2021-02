Avellino, rapina in una banca: clienti ostaggio per un’ora (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – rapina in pieno centro di Avellino ai danni della filiale di banca Sella. Due persone, col volto coperto da mascherine, sono entrate durante l’apertura pomeridiana fingendosi clienti. Una volta all’interno hanno estratto i coltelli, puntandoli alla gola di dipendenti mentre i dieci clienti che si trovavano all’interno sono stati rinchiusi in una stanza. I due rapinatori hanno quindi prelevato il contante dalle casseforti prima di dileguarsi. Il bottino, in corso di quantificazione, ammonterebbe a 15-30 mila euro. Sul posto, con polizia e carabinieri, si è recato anche il questore di Avellino, Maurizio Terrazzi, che ha espresso solidarietà ai dipendenti della banca e ai ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoin pieno centro diai danni della filiale diSella. Due persone, col volto coperto da mascherine, sono entrate durante l’apertura pomeridiana fingendosi. Una volta all’interno hanno estratto i coltelli, puntandoli alla gola di dipendenti mentre i dieciche si trovavano all’interno sono stati rinchiusi in una stanza. I duetori hanno quindi prelevato il contante dalle casseforti prima di dileguarsi. Il bottino, in corso di quantificazione, ammonterebbe a 15-30 mila euro. Sul posto, con polizia e carabinieri, si è recato anche il questore di, Maurizio Terrazzi, che ha espresso solidarietà ai dipendenti dellae ai ...

