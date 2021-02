fisco24_info : Autostrade, arriva l’offerta Cdp-fondi. La società valutata circa 9 miliardi: Venerdì previsto il consiglio della h… - FirenzePost : Autostrade: Cassa depositi e prestiti dà il via all’offerta vincolante per Atlantia - aldoceccarelli : RT @DataroomCorsera: ?? A che punto siamo con le 58 grandi opere pubbliche che devono essere realizzate? I commissari ci sono, ma i lavori n… - ParrocchiaF : RT @DataroomCorsera: ?? A che punto siamo con le 58 grandi opere pubbliche che devono essere realizzate? I commissari ci sono, ma i lavori n… - domtraverso : Autostrade, ferrovie, metro: le 58 opere urgenti in ritardo, con 60 miliardi fermi in cassa -

Ultime Notizie dalla rete : Autostrade Cassa

...Stato e il perimetro dei suoi interventi dovranno essere valutati con attenzione' Domani ladepositi e prestiti dovrebbe inviare alle parti la proposta per l'ingresso nel capitale di...Il CdA diDepositi e Prestiti , ha dato il via libera a CDP Equity (CDPE) per la presentazione - nell'... pari all' 88,06% , detenuta da Atlantia inper l'Italia , ovvero per l' ...Si è approvata un' offerta vincolante per l'acquisto della partecipazione, pari all'88,06%, detenuta da Atlantia in Autostrade per l'Italia , ovvero l'acquisto fino al 100% della stessa ...ROMA Cdp e soci valutano il 100% di Autostrade 9,1 miliardi ... Ieri pomeriggio il cda straordinario di Cassa, rimasto aperto dal giorno prima, in attesa che deliberassero gli organi dei due fondi ...