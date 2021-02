Atalanta-Real 0-1, Dea beffata da Mendy: Tabellino e Highlights (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il terzino segna il gol decisivo all’86’ contro i bergamaschi in dieci Atalanta-Real: Tabellino e Highlights Atalanta-Real 0-1, Cronaca, Tabellino ed Highlights Atalanta-Real: Tabellino e Highlights – La serata delle stelle nella quale la Dea si può illuminare. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini ospita al Gewiss Stadium per gli ottavi di Champions League addirittura il Real Madrid allenato da Zinedine Zidane, una grande decaduta a metà, ma che rappresenta sempre la squadra più vincente della storia di questa competizione. Una serata di grand calcio impensabile solo quattro anni fa, quando a Bergamo non ci si poteva aspettare una tale crescita da parte ... Leggi su ck12 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il terzino segna il gol decisivo all’86’ contro i bergamaschi in dieci0-1, Cronaca,ed– La serata delle stelle nella quale la Dea si può illuminare. L’di Gian Piero Gasperini ospita al Gewiss Stadium per gli ottavi di Champions League addirittura ilMadrid allenato da Zinedine Zidane, una grande decaduta a metà, ma che rappresenta sempre la squadra più vincente della storia di questa competizione. Una serata di grand calcio impensabile solo quattro anni fa, quando a Bergamo non ci si poteva aspettare una tale crescita da parte ...

