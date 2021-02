Atalanta in 10 cede solo nel finale, Real vince 1-0 (Di giovedì 25 febbraio 2021) BERGAMO (ITALPRESS) – In dieci uomini per più di un’ora di gioco, con Zapata costretto ad uscire al 30? per infortunio e senza Hateboer indisponibile, l’Atalanta è ancora in corsa contro il Real Madrid nell’ottavo di finale di Champions League. Nel match di andata al Gewiss Stadium la squadra di Gasperini regge l’urto per 85? contro i blancos ma subisce un gol nel finale di Mendy e perde 1-0. Ma la partita è falsata dall’episodio in avvio di primo tempo. Il Real Madrid orfano di tanti titolari (Sergio Ramos, Benzema, Marcelo e Hazard su tutti) riesce comunque a sfondare ripetutamente sulla catena di sinistra. Lo fa anche al 17? quando Freuler è costretto a stendere Mendy all’imbocco dell’area. L’arbitro Stieler estrae il cartellino rosso per il centrocampista e costringe, tra le polemiche, Gasperini a ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 25 febbraio 2021) BERGAMO (ITALPRESS) – In dieci uomini per più di un’ora di gioco, con Zapata costretto ad uscire al 30? per infortunio e senza Hateboer indisponibile, l’è ancora in corsa contro ilMadrid nell’ottavo didi Champions League. Nel match di andata al Gewiss Stadium la squadra di Gasperini regge l’urto per 85? contro i blancos ma subisce un gol neldi Mendy e perde 1-0. Ma la partita è falsata dall’episodio in avvio di primo tempo. IlMadrid orfano di tanti titolari (Sergio Ramos, Benzema, Marcelo e Hazard su tutti) riesce comunque a sfondare ripetutamente sulla catena di sinistra. Lo fa anche al 17? quando Freuler è costretto a stendere Mendy all’imbocco dell’area. L’arbitro Stieler estrae il cartellino rosso per il centrocampista e costringe, tra le polemiche, Gasperini a ...

