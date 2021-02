Variante Covid, Galli: “Avevo maledettamente ragione” (Di martedì 23 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Massimo Galli, responsabile del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, torna sul tema della Variante inglese di coronavirus e la sua diffusione. Dopo le tensioni dei giorni scorsi scaturite da alcune sue affermazioni, che descrivevano i “reparti pieni di varianti”, e la smentita dell’ospedale Sacco, il medico è intervenuto per ribadire la sua posizione. Galli sulla Variante Covid inglese: “Avevo maledettamente ragione” Ai microfoni di Mattino 5, Galli ha dichiarato: “Non sono stati necessari 15 giorni, ne sono bastati 2 o 3 per dire che Avevo maledettamente ragione. Se devo attenermi ai dati del laboratorio di ricerca che dirigo, negli ... Leggi su improntaunika (Di martedì 23 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Massimo, responsabile del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, torna sul tema dellainglese di coronavirus e la sua diffusione. Dopo le tensioni dei giorni scorsi scaturite da alcune sue affermazioni, che descrivevano i “reparti pieni di varianti”, e la smentita dell’ospedale Sacco, il medico è intervenuto per ribadire la sua posizione.sullainglese: “” Ai microfoni di Mattino 5,ha dichiarato: “Non sono stati necessari 15 giorni, ne sono bastati 2 o 3 per dire che. Se devo attenermi ai dati del laboratorio di ricerca che dirigo, negli ...

