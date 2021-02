Ultime Notizie Roma del 23-02-2021 ore 14:10 (Di martedì 23 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio questa volta è vero Fausto gresini è morto dopo una notte convulsa una prima notizia poi smentita del suo decesso l’ex campione di motociclismo ci ha lasciati vinto dal covid a soli 60 anni la comunicazione arrivata direttamente dal suo Team la notizia che non avremmo mai voluto darvi è che siamo costretti a scrivere dopo due mesi di lotta al coi di Fausto gresini ci lascia con 60 anni appena compiuti Ciao Fausto si legge nel messaggio gli Stati Uniti hanno superato i 500000 morti per covid secondo i dati della Johns Hopkins University un bilancio pari a quello delle vittime della prima e seconda guerra mondiale della guerra del Vietnam il presidente degli Stati Uniti Joe biden ha ordinato le bandiere a mezz’asta sugli edifici federali in segno di lutto Intanto in ... Leggi su romadailynews (Di martedì 23 febbraio 2021)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio questa volta è vero Fausto gresini è morto dopo una notte convulsa una prima notizia poi smentita del suo decesso l’ex campione di motociclismo ci ha lasciati vinto dal covid a soli 60 anni la comunicazione arrivata direttamente dal suo Team la notizia che non avremmo mai voluto darvi è che siamo costretti a scrivere dopo due mesi di lotta al coi di Fausto gresini ci lascia con 60 anni appena compiuti Ciao Fausto si legge nel messaggio gli Stati Uniti hanno superato i 500000 morti per covid secondo i dati della Johns Hopkins University un bilancio pari a quello delle vittime della prima e seconda guerra mondiale della guerra del Vietnam il presidente degli Stati Uniti Joe biden ha ordinato le bandiere a mezz’asta sugli edifici federali in segno di lutto Intanto in ...

Agenzia_Ansa : In Italia nelle ultime 24 ore 9.630 i positivi e 274 le vittime. Somministrate oltre 3,5 milioni di dosi di vaccin… - fanpage : Si punta sul vaccino: allo studio del governo la produzione in Italia, convocate le aziende #23febbraio - sole24ore : Cnr: con le varianti del #covid un metro di distanza non basta più, servono 1,4 metri - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 23-02-2021 ore 14:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… - wam_the : Avellino news: ultime notizie dall’Irpinia 23 febbraio 2021 -