UAE Tour 2021: spettacolo a Jebel Hafeet, Tadej Pogacar batte in volata Adam Yates (Di martedì 23 febbraio 2021) Il primo arrivo in salita dell’UAE Tour 2021 ha subito regalato un grandissimo spettacolo al pubblico. Sull’ormai nota montagna di Jebel Hafeet sfida tra i contendenti per la classifica generale. A vincere è uno strepitoso Tadej Pogacar: la stella slovena dell’UAE Emirates trionfa in maglia di leader battendo Adam Yates. Fuga a due nelle prime fasi di gara. All’attacco il francese Tony Gallopin (AG2R Citroen) e Thomas de Gendt (Lotto Soudal), con il gruppo Maglia Rossa che è riuscito ovviamente a gestire il ritardo nell’ordine dei 3?. L’accelerazione del plotone è arrivata ai piedi della salita finale, approcciata da Gallopin con un minuto di margine: il francese ha tentato l’azione solitaria, che è durata ben poco ... Leggi su oasport (Di martedì 23 febbraio 2021) Il primo arrivo in salita dell’UAEha subito regalato un grandissimoal pubblico. Sull’ormai nota montagna disfida tra i contendenti per la classifica generale. A vincere è uno strepitoso: la stella slovena dell’UAE Emirates trionfa in maglia di leaderndo. Fuga a due nelle prime fasi di gara. All’attacco il francese Tony Gallopin (AG2R Citroen) e Thomas de Gendt (Lotto Soudal), con il gruppo Maglia Rossa che è riuscito ovviamente a gestire il ritardo nell’ordine dei 3?. L’accelerazione del plotone è arrivata ai piedi della salita finale, approcciata da Gallopin con un minuto di margine: il francese ha tentato l’azione solitaria, che è durata ben poco ...

Ultime Notizie dalla rete : UAE Tour Ciclismo: ottovolante Ganna, signore del deserto Il piemontese ha vinto tutte le crono corse negli ultimi 12 mesi, l'ultima all'UAE Tour a 56 orari. Evoluzione di un fenomeno che ha obiettivi a ...

Super Ganna nella crono Negli Emirati Arabi l'ottavo successo di fila Il direttissimo Filippo Ganna non fa fermate nemmeno negli Emirati Arabi: all'Uae Tour il piemontese domina la crono, conquistando l'ottavo successo consecutivo in una prova contro il tempo. Sui 13 chilometri del percorso nel deserto sull'isola di Hudayriyat, Ganna è l'unico a ...

