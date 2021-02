Traffico Roma del 23-02-2021 ore 13:30 (Di martedì 23 febbraio 2021) Luceverde Roma Bentrovati a questo aggiornamento congestionato il Traffico tra la via Aurelia via di Boccea tutto a causa di un incidente avvenuto tra via di Acquafredda e via Nazareth incolonnamenti nelle due direzioni altri incidenti in questo momento sono causa di disagi sul tratto Urbano dell’a24 incidente Verso il raccordo code tra la tangenziale è l’uscita per via Fiorentini incide sulla carreggiata esterna del raccordo anulare all’altezza della via Prenestina ripercussioni concludi a partire dal bivio per l’autostrada per Napoli ci sono poi i disagi a causa di lavori li abbiamo sul lungo raggio Nicolò e Trastevere Code in direzione di Porta Portese lavori alla Roma Fiumicino al viadotto della Magliana E anche sulla via Cristoforo Colombo abbiamo lavori all’altezza di via di mezzo cammino verso il lungomare per i dettagli di ... Leggi su romadailynews (Di martedì 23 febbraio 2021) LuceverdeBentrovati a questo aggiornamento congestionato iltra la via Aurelia via di Boccea tutto a causa di un incidente avvenuto tra via di Acquafredda e via Nazareth incolonnamenti nelle due direzioni altri incidenti in questo momento sono causa di disagi sul tratto Urbano dell’a24 incidente Verso il raccordo code tra la tangenziale è l’uscita per via Fiorentini incide sulla carreggiata esterna del raccordo anulare all’altezza della via Prenestina ripercussioni concludi a partire dal bivio per l’autostrada per Napoli ci sono poi i disagi a causa di lavori li abbiamo sul lungo raggio Nicolò e Trastevere Code in direzione di Porta Portese lavori allaFiumicino al viadotto della Magliana E anche sulla via Cristoforo Colombo abbiamo lavori all’altezza di via di mezzo cammino verso il lungomare per i dettagli di ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 23-02-2021 ore 13:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - haiyendang : RT @PLRomaCapitale: ??#Roma: Via degli Orafi, traffico rallentato causa #incidente e olio sulla strada altezza via Casilina - PLRomaCapitale : ??#Roma: Via degli Orafi, traffico rallentato causa #incidente e olio sulla strada altezza via Casilina - CCISS_Ministero : A24 Roma-Teramo fine traffico bloccato causa veicolo fermo o in avaria tra Svincolo Valle Del Salto (Km 75,2) e A24… - LuceverdeRadio : ??#autostrade #incidente - A24 Roma- L'Aquila ? TRAFFICO BLOCCATO tra Valle del Salto e Tornimparte > Teramo ???? V… -