Tiger Woods ferito in un incidente d'auto: verrà operato alle gambe

L'agente di Tiger Wood, Mark Steinberg, afferma che il re del golf è stato trasportato in ospedale e sarà operato. Tiger Wood che è rimasto ferito in un incidente d'auto a Los Angeles. Le circostanze che circondano l'incidente sono attualmente sconosciute.

Cosa si conosce dell'incidente di Tiger Woods?

La polizia scrive che Tiger Woods dopo l'incidente è stato trasportato in ospedale a causa delle ferite. Le fonti riferiscono che il giocatore di golf ha dovuto essere tirato fuori dall'auto dai vigili del fuoco che hanno tagliato le lamiere. L'incidente è avvenuto martedì mattina alle 07.12 ora locale. La gravità delle lesioni di ...

