Riaperture, Salvini in pressing su Draghi. Bonaccini, "Ragionevole aprire i ristoranti la sera" (Di martedì 23 febbraio 2021) Coronavirus, Matteo Salvini incontra il Presidente del Consiglio Mario Draghi: "Abbiamo parlato di Riaperture". Il leader della Lega Matteo Salvini ha incontrato il Presidente del Consiglio Mario Draghi per parlare di una strategia che possa avviare le Riaperture delle attività chiuse a causa del Covid. Riaperture, Salvini incontra il presidente del Consiglio Mario Draghi Matteo Salvini ha parlato con i cronisti dopo l'incontro con Mario Draghi e ha svelato i contenuti del confronto con il Presidente del Consiglio. Specificando di non aver parlato di sottosegretari e ruoli istituzionali, il leader della Lega ha fatto sapere di aver discusso con il premier delle Riaperture

