Report del Consiglio Grande e Generale – seduta del 22 febbraio (Di martedì 23 febbraio 2021) Vaccini anti-covid19, ristori, i 340 milioni di euro di titoli di debito pubblico e la loro destinazione e ancora l'appello a far proseguire nell'iter normativo i Pdl sull'interruzione di gravidanza rimasti in sospeso: questi alcuni dei temi affrontati nel corso del comma comunicazioni all'avvio della sessione consiliare di Febbraio, oggi pomeriggio. Nel corso del dibattito inoltre sono stati presentati due Odg, il primo di Repubblica futura affronta il problema del riconoscimento della patologia 'long covid' e chiede infatti, tra l'altro, che sia istituito "un percorso di assistenza sanitaria appropriata sulla base delle raccomandazioni e dei criteri definiti dalle autorità scientifiche internazionali alle persone colpite da long covid".Un secondo Odg, presentato da Rete, punta ad attivare corpo diplomatico e governo nelle sedi sovranazionali per portare "la solidarietà e la vicinanza della Repubblica di San Marino nei confronti del signor Patrick Zaki" e dare mandato alla delegazione sammarinese presso il consiglio d'Europa di "promuovere una dichiarazione che impegni i paesi sottoscrittori a movimentare le proprie sedi diplomatiche per l'ottenimento della libertà immediata e incondizionata del signor Patrick Zaki".

