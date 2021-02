Pomezia, non si presenta a scuola per prendere il figlio, è coinvolta in un grave incidente: donna in codice rosso in ospedale (FOTO) (Di martedì 23 febbraio 2021) Un grave incidente si è verificato oggi a Pomezia intorno alle 13.30. A rimanere coinvolta è stata una donna, che non si era presentata a scuola a ritirare uno dei figli facendo scattare l’allarme, trasportata in ospedale in codice rosso. Gravi le ripercussioni al traffico nella zona. L’incidente è avvenuto sulla strada che collega Torvaianica a Pomezia, all’altezza del cavalcavia poco prima dell’ingresso in città. Sul posto, per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, la Polizia Locale di Pomezia. Seguiranno aggiornamenti. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 23 febbraio 2021) Unsi è verificato oggi aintorno alle 13.30. A rimanereè stata una, che non si erata aa ritirare uno dei figli facendo scattare l’allarme, trasportata inin. Gravi le ripercussioni al traffico nella zona. L’è avvenuto sulla strada che collega Torvaianica a, all’altezza del cavalcavia poco prima dell’ingresso in città. Sul posto, per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’, la Polizia Locale di. Seguiranno aggiornamenti. su Il Corriere della Città.

