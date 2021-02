Napoli | de Magistris | “E’ partito il rifacimento del lungomare dopo la mareggiata”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Ieri mattina abbiamo dato il via ai lavori per il ripristino del parapetto di via Partenope danneggiato dalladel 28 dicembre scorso”. Così il sindaco di, Luigi desul proprio profilo Facebook ha annunciato l’inizio dei lavori sul. “Le onde del mare si sono scagliate così violentemente da distruggere la base del parapetto, il cosiddetto muro parabolico, scalzando il rivestimento in pietra vesuviana ed erodendo il terrapieno sottostante il marciapiede. Un danno importante, non visibile dalla strada. La ditta esecutrice dei lavori sta ora recuperando i materiali, di elevato pregio, divelti dallae trasportati dalla violenza del mare sulla scogliera e in acqua, per poi essere lavorati e di ...